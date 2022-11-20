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Комплект из 2-х журнальных столов DOUBLE, черный - фото 1Комплект из 2-х журнальных столов DOUBLE, черный - фото 2Комплект из 2-х журнальных столов DOUBLE, черный - фото 3Комплект из 2-х журнальных столов DOUBLE, черный - фото 4

Комплект из 2-х журнальных столов DOUBLE, черный

Артикул: CH-053-672
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Журнальный столик Double служит для размещения газет и журналов, для организации зоны отдыха или детского уголка, местом для комнатных растений и даже прикроватной тумбочкой.

Изящный и оригинальный журнальный стол Double в интерьере гостиной — это яркий элемент, который вносит утонченность и комфорт в обстановку помещения. Он выполняет не только практическую, но и эстетическую функцию: с его помощью дизайнеры визуально меняют пространство. Компактный размер, вместительность и удобство — неоспоримые преимущества.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина712/551 мм
  • Глубина608/450 мм
  • Высота448/400 мм
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки880 мм
  • Высота упаковки60 мм
  • Глубина упаковки625 мм
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Вес упаковки11.20 кг

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