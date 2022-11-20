Характеристики товара
Описание
Журнальный столик Double служит для размещения газет и журналов, для организации зоны отдыха или детского уголка, местом для комнатных растений и даже прикроватной тумбочкой.
Изящный и оригинальный журнальный стол Double в интерьере гостиной — это яркий элемент, который вносит утонченность и комфорт в обстановку помещения. Он выполняет не только практическую, но и эстетическую функцию: с его помощью дизайнеры визуально меняют пространство. Компактный размер, вместительность и удобство — неоспоримые преимущества.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина712/551 мм
- Глубина608/450 мм
- Высота448/400 мм
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Ширина упаковки880 мм
- Высота упаковки60 мм
- Глубина упаковки625 мм
- Объём упаковки0.03 м3
- Вес упаковки11.20 кг