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Комплект из 3-х статуэток Агатовый дизайн - фото 1

Комплект из 3-х статуэток Агатовый дизайн

7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Высота - 430/500/590 мм

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Основные характеристики

  • Высота590 мм
  • Длина120 мм
  • Цветкоричневый

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