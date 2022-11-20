Характеристики товара
Описание
Высота - 430/500/590 мм
Основные характеристики
- Высота590 мм
- Длина120 мм
- Цветкоричневый
Высота - 430/500/590 мм
Комплект из 3-х статуэток Агатовый дизайн, синий
Статуэтка Джорджиа Орб
Статуэтка Домашняя птичка, синяя
Статуэтка Золотые ноги
Аксессуар голова Давида, черно-золотая
Аксессуар Агатовый шар, латунь
Аксессуар Малахитовая колонна
Аксессуар Узел
Скульптура Келли Уирстлер "Путешествие головы", голубая
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