Товар в корзине. Перейти
Комплект из 3-х статуэток Агатовый дизайн, синий - фото 1

Комплект из 3-х статуэток Агатовый дизайн, синий

15 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Комплект из 3-х статуэток Агатовый дизайн
Комплект из 3-х статуэток Агатовый дизайн
Следующий Статуэтка Джорджиа Орб
Комплект из 3-х статуэток Агатовый дизайн

Характеристики товара

Описание

Высота - 430/500/590 мм

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота590 мм
  • Длина120 мм
  • Цветсиний

Похожие товары

Настоящее фото товара Статуэтка Джорджиа Орб, произведённого компанией ChiedoCover
от16 790
Оптовая цена
8

Статуэтка Джорджиа Орб

Настоящее фото товара Статуэтка Домашняя птичка, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена
15

Статуэтка Домашняя птичка, синяя

Настоящее фото товара Статуэтка Золотые ноги, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена
12

Статуэтка Золотые ноги

Настоящее фото товара Аксессуар голова Давида, черно-золотая, произведённого компанией ChiedoCover
от54 990
Оптовая цена
5

Аксессуар голова Давида, черно-золотая

Аксессуар Агатовый шар, латуньНастоящее фото товара Аксессуар Агатовый шар, латунь, произведённого компанией ChiedoCover
от63 890
Оптовая цена
9

Аксессуар Агатовый шар, латунь

Аксессуар Малахитовая колоннаНастоящее фото товара Аксессуар Малахитовая колонна, произведённого компанией ChiedoCover
от81 290
Оптовая цена
11

Аксессуар Малахитовая колонна

Настоящее фото товара Аксессуар Узел, произведённого компанией ChiedoCover
от16 790
Оптовая цена
15

Аксессуар Узел

Настоящее фото товара Скульптура Келли Уирстлер "Путешествие головы", голубая, произведённого компанией ChiedoCover
от59 690
Оптовая цена
15

Скульптура Келли Уирстлер "Путешествие головы", голубая

Набор из трёх лошадок дерево мангоНастоящее фото товара Набор из трёх лошадок дерево манго, произведённого компанией ChiedoCover
от32 890
Оптовая цена
15

Набор из трёх лошадок дерево манго

Другие товары из разделадекоративные фигуры
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 смНастоящее фото товара Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
43 490
Оптовая цена
13

Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 смНастоящее фото товара Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
42 990
Оптовая цена
15

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см

Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампыНастоящее фото товара Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
7

Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы

Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 смНастоящее фото товара Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
14

Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 см

Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкойНастоящее фото товара Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена
12

Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Кашпо Quarter 25, графит, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
13

Кашпо Quarter 25, графит

Настоящее фото товара Стойка драцена Олдер, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена
14

Стойка драцена Олдер

Композиция осока ТалаНастоящее фото товара Композиция осока Тала, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена
14

Композиция осока Тала

Фитостойка Грей Анютины глазки SНастоящее фото товара Фитостойка Грей Анютины глазки S, произведённого компанией ChiedoCover
2 290
Оптовая цена
11

Фитостойка Грей Анютины глазки S

Фитостойка Вилен фитонияНастоящее фото товара Фитостойка Вилен фитония, произведённого компанией ChiedoCover
24 190
Оптовая цена
5

Фитостойка Вилен фитония

Фито Форма мох Рами, кашпо Dekollete СтримНастоящее фото товара Фито Форма мох Рами, кашпо Dekollete Стрим, произведённого компанией ChiedoCover
49 990
Оптовая цена
8

Фито Форма мох Рами, кашпо Dekollete Стрим

Композиция осока Варто кашпо Dekollete 2Настоящее фото товара Композиция осока Варто кашпо Dekollete 2, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена
5

Композиция осока Варто кашпо Dekollete 2