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Комплект из 3 ваз из рифленого металла Китуи - фото 1Комплект из 3 ваз из рифленого металла Китуи - фото 2

Комплект из 3 ваз из рифленого металла Китуи

Артикул: CH-051-565
15 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материалметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Варианты размеров

Диаметр, ммВысота, мм
105220
105158
105130

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