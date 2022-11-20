Характеристики товара
Основные характеристики
- Материалметалл
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Помогите нам стать лучше! Пришлите фото или видео, а мы опубликуем это на сайте в разделе «фотографии покупателей».
|Диаметр, мм
|Высота, мм
|105
|220
|105
|158
|105
|130
Кашпо Icelandic Square DB, снежно-белый
Стойка Личи Чарисса Q Модуль, кашпо Dekollete Стрим
Стойка Личи Чарисса Q Модуль, кашпо Dekollete Рока Куб 30
Самшит колонна Тайя кашпо Dekollete Куб 40
Хедера Коллет кашпо Dekollete Конверт
Фитостойка композиция яблоко Гифу
Композиция Осока Ларди, кашпо Decollete Cubico W50
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис