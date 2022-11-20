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Комплект кресел Corfy Duo set, коричневый - фото 1

Комплект кресел Corfy Duo set, коричневый

9 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина750 мм
  • Глубина700 мм
  • Материалполипропилен
  • Цветкоричневый

Популярные варианты обивки

Комплект кресел Corfy Duo set, коричневый - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Комплект кресел Corfy Duo set, коричневый - обивка в цвете 0909
Комплект кресел Corfy Duo set, коричневый - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Комплект кресел Corfy Duo set, коричневый - обивка в цвете LilacLilac
Комплект кресел Corfy Duo set, коричневый - обивка в цвете WhiteWhite
Комплект кресел Corfy Duo set, коричневый - обивка в цвете CreamCream
Комплект кресел Corfy Duo set, коричневый - обивка в цвете 666666
Комплект кресел Corfy Duo set, коричневый - обивка в цвете 0404
Комплект кресел Corfy Duo set, коричневый - обивка в цвете ecruecru
Комплект кресел Corfy Duo set, коричневый - обивка в цвете chocolatechocolate
Комплект кресел Corfy Duo set, коричневый - обивка в цвете 1414
Комплект кресел Corfy Duo set, коричневый - обивка в цвете 88
Комплект кресел Corfy Duo set, коричневый - обивка в цвете 4141
Комплект кресел Corfy Duo set, коричневый - обивка в цвете 2626
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