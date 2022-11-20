Характеристики товара
Описание
Комплект плетеной мебели из искусственного ротанга на 6 персон.Не боится влаги, прямых солнечных лучей, мороза. Подушки входят в комплект.Не требует особого ухода. Легко моется. Рекомендованная температура эксплуатации -16/+50. Нить сфера. В комплекте : стол обеденный круглый д. 160 см, 6 кресел с подушками. Столешница - каленое стекло 8 мм.
Габариты: Стол 160*160*72 / Кресло 78*94*94
Вес: 165,6 кг
Основные характеристики
- Вес165.6 кг
- Материалискусственный ротанг
- Материал каркасасталь
- Материал столешницыстекло
- Цветкоричневый