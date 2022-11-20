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Комплект Кумили, коричневый - фото 1

Комплект Кумили, коричневый

Артикул: CH-049-736
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Комплект плетеной мебели из искусственного ротанга на 6 персон.Не боится влаги, прямых солнечных лучей, мороза. Подушки входят в комплект.Не требует особого ухода. Легко моется. Рекомендованная температура эксплуатации -16/+50. Нить сфера. В комплекте : стол обеденный круглый д. 160 см, 6 кресел с подушками. Столешница - каленое стекло 8 мм.

Габариты: Стол 160*160*72 / Кресло 78*94*94

Вес: 165,6 кг

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Основные характеристики

  • Вес165.6 кг
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасасталь
  • Материал столешницыстекло
  • Цветкоричневый

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