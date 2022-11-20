Товар в корзине. Перейти
Комплект Кумили, серый - фото 1

Комплект Кумили, серый

Артикул: CH-049-737
12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Комплект Кумили, коричневый
Комплект Кумили, коричневый
Следующий Комплект Осианр, бежевый
Комплект Кумили, коричневый

Характеристики товара

Описание

Комплект плетеной мебели из искусственного ротанга на 6 персон.Не боится влаги, прямых солнечных лучей, мороза. Подушки входят в комплект.Не требует особого ухода. Легко моется. Рекомендованная температура эксплуатации -16/+50. Нить сфера. В комплекте : стол обеденный круглый д. 160 см, 6 кресел с подушками. Столешница - каленое стекло 8 мм.

Габариты: Стол 160*160*72 / Кресло 78*94*94

Вес: 165,6 кг

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес165.6 кг
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасасталь
  • Материал столешницыстекло
  • Цветсерый

Похожие товары

Стул обеденный Флоут, бежевый/ черныйНастоящее фото товара Стул обеденный Флоут, бежевый/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
16

Стул обеденный Флоут, бежевый/ черный

В наличии 7 шт.
Стул обеденный Флоут, белый/ черныйНастоящее фото товара Стул обеденный Флоут, белый/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
9

Стул обеденный Флоут, белый/ черный

В наличии 12 шт.
Стул обеденный Флоут, серо-голубой/ черныйНастоящее фото товара Стул обеденный Флоут, серо-голубой/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
14

Стул обеденный Флоут, серо-голубой/ черный

В наличии 11 шт.
Стул полубарный Фаро, белыйНастоящее фото товара Стул полубарный Фаро, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
2

Стул полубарный Фаро, белый

В наличии 30 шт.
Стул полубарный Фаро, бежевыйНастоящее фото товара Стул полубарный Фаро, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
15

Стул полубарный Фаро, бежевый

В наличии 2 шт.
Стул полубарный Фаро, темно-серыйНастоящее фото товара Стул полубарный Фаро, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
2

Стул полубарный Фаро, темно-серый

В наличии 30 шт.
Стул полубарный Фаро, черныйНастоящее фото товара Стул полубарный Фаро, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
10

Стул полубарный Фаро, черный

В наличии 1 шт.
Стул обеденный Фаулер, белыйНастоящее фото товара Стул обеденный Фаулер, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена
7

Стул обеденный Фаулер, белый

В наличии 30 шт.
Стул Capri чёрныйНастоящее фото товара Стул Capri чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
10 5904
10 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Capri чёрный

Стул Диамант пластиковый, золотойНастоящее фото товара Стул Диамант пластиковый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
15

Стул Диамант пластиковый, золотой

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
150
Оптовая цена
33

Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок светло-серый

Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Мати, вензель бирюза-золото, произведённого компанией ChiedoCover
от190
12

Куверт на 3 прибора Мати, вензель бирюза-золото

Куверт на 2 прибора Журавинка, гладь васильковыйНастоящее фото товара Куверт на 2 прибора Журавинка, гладь васильковый, произведённого компанией ChiedoCover
от140
23

Куверт на 2 прибора Журавинка, гладь васильковый

Настоящее фото товара Куверт на 2 прибора Ричард, гладь серый, произведённого компанией ChiedoCover
от160
40

Куверт на 2 прибора Ричард, гладь серый

Настоящее фото товара Куверт на 2 прибора Ричард, вензель слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от160
11

Куверт на 2 прибора Ричард, вензель слоновая кость

Настоящее фото товара Куверт на 2 прибора Журавинка, цветок мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от140
21

Куверт на 2 прибора Журавинка, цветок мятный

Настоящее фото товара Куверт на 2 прибора, произведённого компанией ChiedoCover
от110
20

Куверт на 2 прибора

Другие товары из разделастолы
Настоящее фото товара Стол Rolf на металлокаркасе, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
6

Стол Rolf на металлокаркасе

Настоящее фото товара Стол Brick ST, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
16

Стол Brick ST

Настоящее фото товара Стол Rolf-2 с механизмом BAUT-300, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
9

Стол Rolf-2 с механизмом BAUT-300

Стол Asti FotoНастоящее фото товара Стол Asti Foto, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
12

Стол Asti Foto

Стол VisionНастоящее фото товара Стол Vision, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена
2

Стол Vision

Стол GenevaНастоящее фото товара Стол Geneva, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена
3

Стол Geneva

Стол Осборн, лофтНастоящее фото товара Стол Осборн, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
10

Стол Осборн, лофт

Стол Брум, лофтНастоящее фото товара Стол Брум, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
9

Стол Брум, лофт