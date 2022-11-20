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Комплект мебели Аллен, White, 6 кресел

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Характеристики товара

Описание

В составе комплекта: стол и 6 кресел. Первоклассная лоза из синтетического ротанга белого цвета стойкая к любым погодным проявлениям. Крепкий каркас из стали с полимерным антивандальным покрытием и отличным качеством сварки. Изделие сплетено вручную нашими мастерами под жестким контролем качества на каждом этапе производства. Лоза максимально приближена по рельефу и текстуре к естественному материалу. Подходит для использования на улице и внутри помещения в любую погоду. Не боится влаги, прямых солнечных лучей и холода. Серые подушки в комплекте с креслами.

Цвет: Белый. Материал: Искусственный ротанг. Посадочных мест: 6. Форма стола: Прямоугольный. Каркас: Сталь. Столешница: Дерево. Кресло: W60xD60xH88 см. Стол: L150x90xH75 см.

Упаковка четыре коробки: 86х21х73 см, 83х34х54 см, 102х18х12 см, 86х33х53 см.

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Основные характеристики

  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасастальная труба, 25 мм
  • Количество мест6
  • Цветбелый

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