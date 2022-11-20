Товар в корзине. Перейти
Комплект мебели Corfy Fiesta - фото 1Комплект мебели Corfy Fiesta - фото 2

Комплект мебели Corfy Fiesta

11 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Комплект мебели Corfy Set
Комплект мебели Corfy Set
Следующий Стол Melody Quartet
Комплект мебели Corfy Set

Характеристики товара

Описание

Кресло: 75х70х80

Стол: 161х95х75

Диван: 128х70х79

Материал: полипропилен

Скачать инструкцию по эксплуатации

Варианты покрытия

Комплект мебели Corfy Fiesta - покрытие в цвете Темный орехТемный орех
Комплект мебели Corfy Fiesta - покрытие в цвете Дуб беленыйДуб беленый
Комплект мебели Corfy Fiesta - покрытие в цвете ВенгеВенге
Комплект мебели Corfy Fiesta - покрытие в цвете Светлый дубСветлый дуб

Похожие товары

Стул БорноНастоящее фото товара Стул Борно, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
84Хит

Стул Борно

В наличии 632 шт.
Стул Eames ЧерныйНастоящее фото товара Стул Eames Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49022
3 190 ₽Оптовая цена
10

Стул Eames Черный

В наличии 200 шт.
Стул Eames БелыйНастоящее фото товара Стул Eames Белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79038
4 490 ₽Оптовая цена
117Хит

Стул Eames Белый

В наличии 161 шт.
Стул Eames ЗеленыйНастоящее фото товара Стул Eames Зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99034
4 490 ₽Оптовая цена
71

Стул Eames Зеленый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Луи Гост Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
8

Стул Луи Гост Желтый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
107Хит

Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый

Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
13 290
Оптовая цена
15

Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый

В наличии 331 шт.
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 6904
8 990 ₽Оптовая цена
33

Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый

В наличии 158 шт.
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
5

Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый

Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
14

Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый

С этим товаром покупают
Стул Принц Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
9 290
Оптовая цена
14

Стул Принц Прозрачный, пластиковый

Стул Принцесса Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
9 290
Оптовая цена
8

Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый

Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена
5

Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый

Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена
5

Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый

Стул барный Валенсия, голубойНастоящее фото товара Стул барный Валенсия, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
13

Стул барный Валенсия, голубой

В наличии 67 шт.
Стул Принцесса Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
13

Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый

Стул Принц Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
8

Стул Принц Дымчатый, пластиковый

Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
12 190
Оптовая цена
5

Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый

Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
12 190
Оптовая цена
5

Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый

Настоящее фото товара Ель дизайнерская украшенная Black Gold, произведённого компанией ChiedoCover
от66 150
14

Ель дизайнерская украшенная Black Gold

Другие товары из разделамебель для гостиниц
Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
10

Кровать Виктория

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Морена

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
6

Кровать без подъёмного механизма Рино

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
12

Кровать без подъёмного механизма Карелия

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
13

Кровать без подъёмного механизма Bauhaus

Настоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
8

Кровать куб Метис

Настоящее фото товара Кровать куб Ома, произведённого компанией ChiedoCover
от69 890
7

Кровать куб Ома

Настоящее фото товара Кровать куб Магера, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
15

Кровать куб Магера

Настоящее фото товара Кровать куб Арди, произведённого компанией ChiedoCover
от48 590
15

Кровать куб Арди