Характеристики товара
Описание
Кресло: 75х70х80
Стол: 161х95х75
Диван: 128х70х79
Материал: полипропилен
Кресло: 75х70х80
Стол: 161х95х75
Диван: 128х70х79
Материал: полипропилен
Стул Борно
Стул Eames Черный
Стул Eames Белый
Стул Eames Зеленый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул Принц Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул барный Валенсия, голубой
Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый
Стул Принц Дымчатый, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Ель дизайнерская украшенная Black Gold
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди