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Комплект мебели Corfy Weekend - фото 1

Комплект мебели Corfy Weekend

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кресло: 75х70х80

Стол: 77х57х42

Материал: полипропилен

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Варианты покрытия

Комплект мебели Corfy Weekend - покрытие в цвете Темный орехТемный орех
Комплект мебели Corfy Weekend - покрытие в цвете Дуб беленыйДуб беленый
Комплект мебели Corfy Weekend - покрытие в цвете ВенгеВенге
Комплект мебели Corfy Weekend - покрытие в цвете Светлый дубСветлый дуб

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