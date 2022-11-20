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          Фотография Комплект мебели Eames от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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          Комплект мебели Eames

          4.2
          Оптовая цена
          от 11 180 ₽13 990 ₽
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          Комплект мебели Eames
          Комплект мебели Eames
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          Характеристики товара

          Основные характеристики

          Состав комплекта: Стол Eames DSW и стул Eames.

          Стол Eames DSW, прямоугольный:

          Столешница: ламинированная МДФ с 3-х слойным лаковым покрытием
          Ножки: массив бука
          Длина: 120 см
          Ширина: 80 см
          Высота: 71 см
          Максимальная нагрузка: 80 кг
          Вес: 17 кг

          Стул Eames Белый:

          Вес: 4,2 кг
          Высота: 81 см
          Ширина: 46 см
          Материал: пластик

          Стоимость комплекта указана с учетом данных вариаций моделей. При изменении цвета, размеров и других характеристика стоимость уточняется менеджером

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