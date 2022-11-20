Характеристики товара
Основные характеристики
Состав комплекта: Стол Eames DSW и стул Eames.
Стол Eames DSW, прямоугольный:
Столешница: ламинированная МДФ с 3-х слойным лаковым покрытием
Ножки: массив бука
Длина: 120 см
Ширина: 80 см
Высота: 71 см
Максимальная нагрузка: 80 кг
Вес: 17 кг
Стул Eames Белый:
Вес: 4,2 кг
Высота: 81 см
Ширина: 46 см
Материал: пластик
Стоимость комплекта указана с учетом данных вариаций моделей. При изменении цвета, размеров и других характеристика стоимость уточняется менеджером