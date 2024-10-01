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Комплект мебели Pascal Set Max

Артикул: CH-067-603
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Комплект мебели Pascal Set Max станет прекрасным решением для размещения на летних верандах ресторанов и кафе, а так же для оформления зон отдыха в офисах, отелях или загородных домах.

Комбинация из трехместного дивана и кресел поможет распланировать любую площадь в единой стилистике, а удобный кофейный столик дополнит композицию.

Габариты:

Диван 1725 х 660 х 760 мм,

Кресло: 680 х 660 х 760 мм,

Столик: 705 х 505 х 385 мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалполипропилен, полиэстер, Поролон
  • Цветсерый, венге

Параметры упаковки

  • Вес упаковки38.50 кг

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