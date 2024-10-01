Характеристики товара
Описание
Комплект мебели Pascal Set Max станет прекрасным решением для размещения на летних верандах ресторанов и кафе, а так же для оформления зон отдыха в офисах, отелях или загородных домах.
Комбинация из трехместного дивана и кресел поможет распланировать любую площадь в единой стилистике, а удобный кофейный столик дополнит композицию.
Габариты:
Диван 1725 х 660 х 760 мм,
Кресло: 680 х 660 х 760 мм,
Столик: 705 х 505 х 385 мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материалполипропилен, полиэстер, Поролон
- Цветсерый, венге
Параметры упаковки
- Вес упаковки38.50 кг