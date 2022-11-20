Комплект мебели под ротанг Idea Favorit

11 оценок

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Комплект мебели под ротанг Idea Favorit

5
60 890 ₽
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Комплект мебели под ротанг Idea Lux 5
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Характеристики товара

Описание

Удобный и привлекательный комплект мебели, имитирующей плетеный ротанг. Выполнен из высококачественного, стойкого к ультрафиолету, пластика. Благодаря отсутствию металла в каркасе, устойчив к коррозии и легок для перемещения, в тоже время выдерживает высокие нагрузки и перепады температур. Отличный дизайн, регулируемые спинки с подушками обеспечивают максимальный комфорт. Наклон спинки можно регулировать на любом уровне, который вам нравится. Таким образом кресло является многофункциональным, можно использовать его в качестве кресла или шезлонга. В состав комплекта входят подушки на сиденья с долговечным наполнителем.

Состав комплекта: кресло-2шт., столик- 1шт., пуфик – 2 шт, мягкие подушки- 6 шт.

Размеры кресла: ширина 67 см., глубина 66 см., высота 110 см., глубина посадочного места 55 см,

Размеры пуфика: ширина 59см., глубина 51 см., высота 38 см.

Размеры столика: длина 50 см., ширина 50 см., высота 49 см.

Максимальная нагрузка: на кресло 150кг.

Вес комплекта: 52 кг.

Размеры упаковки: 1 коробка 123х86х69 см

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Основные характеристики

  • Цветбежевый
  • Вес52 кг

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