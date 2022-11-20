Удобный и привлекательный комплект мебели, имитирующей плетеный ротанг. Выполнен из высококачественного, стойкого к ультрафиолету, пластика. Благодаря отсутствию металла в каркасе, устойчив к коррозии и легок для перемещения, в тоже время выдерживает высокие нагрузки и перепады температур. Отличный дизайн, регулируемые спинки с подушками обеспечивают максимальный комфорт. Наклон спинки можно регулировать на любом уровне, который вам нравится. Таким образом кресло является многофункциональным, можно использовать его в качестве кресла или шезлонга. В состав комплекта входят подушки на сиденья с долговечным наполнителем.
Состав комплекта: кресло-2шт., столик- 1шт., пуфик – 2 шт, мягкие подушки- 6 шт.
Размеры кресла: ширина 67 см., глубина 66 см., высота 110 см., глубина посадочного места 55 см,
Размеры пуфика: ширина 59см., глубина 51 см., высота 38 см.
Размеры столика: длина 50 см., ширина 50 см., высота 49 см.
Максимальная нагрузка: на кресло 150кг.
Вес комплекта: 52 кг.
Размеры упаковки: 1 коробка 123х86х69 см
Комплект подушек для стула
Стол Лидер 3, D1800, черный, орех
Подстолье Обвязка, с подвесами для стульев
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 14
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 14.11
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 14.12
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 14.3
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 14.4
Стол Лидер 2, 1800x900, белый
Обеденная группа Айнажи
Обеденная группа Акколь
Обеденная группа Аксуат
Обеденная группа Алигар
Стул полубарный Балхаш
Стул полубарный Балхаш, черный
Диван California Triple Set
Диван California 2 Set
Комплект Jazz Set
Комплект Chelsea Set