Комплект мебели под ротанг Idea Life 2

5 оценок

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Комплект мебели под ротанг Idea Life 2

4.8
20 290 ₽
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Лаунж зона Milan
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Комплект мебели под ротанг Idea Life 5

Характеристики товара

Описание

Состав комплекта: кресло - 2 шт., столик - 1 шт., мягкие подушки - 2 шт.

Размеры кресла: ширина 69,4 см., глубина 62,5 см., высота 75 см. (высота от пола до сидения- 38 см без подушек; 43 см с подушками)

Размеры столика: длина 70мсм., ширина 50,5мсм., высота 38мсм. (высота от пола до сидениям - 38 см без подушек; 43 см с подушками)

Максимальная нагрузка: на кресло 140 кг.

Вес комплекта: 18 кг.

Размеры упаковки: 1 коробка 77x70x65 см

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Основные характеристики

  • Цветчерный, белый
  • Вес18 кг
  • Максимальная нагрузка140 кг

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