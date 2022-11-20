Состав комплекта: кресло - 2 шт., столик - 1 шт., мягкие подушки - 2 шт.
Размеры кресла: ширина 69,4 см., глубина 62,5 см., высота 75 см. (высота от пола до сидения- 38 см без подушек; 43 см с подушками)
Размеры столика: длина 70мсм., ширина 50,5мсм., высота 38мсм. (высота от пола до сидениям - 38 см без подушек; 43 см с подушками)
Максимальная нагрузка: на кресло 140 кг.
Вес комплекта: 18 кг.
Размеры упаковки: 1 коробка 77x70x65 см
Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам синий
Фуршетная юбка 02, шоколадная
Подстолье металлическое 1040EM
Стул Наполеон New, пластиковый
Трибуна для выступлений - 10
Трибуна переносная - 1
Трибуна для выступлений - 11
Трибуна для выступлений - 12
Трибуна для конференций - 1
Стул VOLAND бежевый
Комплект мебели под ротанг Idea Life 4
Комплект мебели под ротанг Idea Lux 5
Комплект мебели под ротанг Idea Favorit
Обеденная группа Акбеит
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