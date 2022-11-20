Удобный и привлекательный комплект мебели, имитирующей плетеный ротанг. Выполнен из высококачественного, стойкого к ультрафиолету, пластика без металлического каркаса. Благодаря отсутствию металла устойчив к коррозии и легок для перемещения, в тоже время выдерживает высокие нагрузки и перепады температур. Отличный дизайн, варианты цвета и высокий комфорт будут радовать Вас и служить долгие годы. В состав комплекта входят подушки на сиденья с долговечным наполнителем.
Состав комплекта: 2-х местный диван- 1шт., кресло-2шт., столик- 1шт., мягкие подушки- 4шт.
Размеры дивана: ширина 121см., глубина 62,5см., высота 75см.(высота от пола до сидения- 38 см без подушек; 43 см с подушками)
Размеры кресла: ширина 69,4см., глубина 62,5см., высота 75см.(высота от пола до сидения- 38 см без подушек; 43 см с подушками)
Размеры столика: длина 70см., ширина 50,5см., высота 38см.
Максимальная нагрузка: на диван 280кг., на кресло 140кг.
Вес комплекта: 29кг.
Размеры упаковки: 1 коробка 115х74х65см
Стул Хит 20мм - золото, Chateau розовый
Чехол 103
Скатерть Ogni Motilka рогожка
Подстолье металлическое 1257EM
Ведро на колесах 1х20L с отжимом компакт, ТУ-9.1
Тележка одноведёрная 1x25л, с отжимом,ручкой и сеткой на хромированной раме, ТУ-9.2
Тележка двухведёрная металл 2x23 L с отжимом, ТУ-9.3
Тележка двухведерная 2Х17 металл/хром, с отжимом, сеткой и держателем для мешка на 120л, ТУ-9.4
Тележка многофункциональная универсальная, ТУ-9.7
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