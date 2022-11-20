Комплект мебели под ротанг Idea Life 4

5 оценок

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Комплект мебели под ротанг Idea Life 4

4.5
32 290 ₽
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Характеристики товара

Описание

Удобный и привлекательный комплект мебели, имитирующей плетеный ротанг. Выполнен из высококачественного, стойкого к ультрафиолету, пластика без металлического каркаса. Благодаря отсутствию металла устойчив к коррозии и легок для перемещения, в тоже время выдерживает высокие нагрузки и перепады температур. Отличный дизайн, варианты цвета и высокий комфорт будут радовать Вас и служить долгие годы. В состав комплекта входят подушки на сиденья с долговечным наполнителем.

Состав комплекта: 2-х местный диван- 1шт., кресло-2шт., столик- 1шт., мягкие подушки- 4шт.

Размеры дивана: ширина 121см., глубина 62,5см., высота 75см.(высота от пола до сидения- 38 см без подушек; 43 см с подушками)

Размеры кресла: ширина 69,4см., глубина 62,5см., высота 75см.(высота от пола до сидения- 38 см без подушек; 43 см с подушками)

Размеры столика: длина 70см., ширина 50,5см., высота 38см.

Максимальная нагрузка: на диван 280кг., на кресло 140кг.

Вес комплекта: 29кг.

Размеры упаковки: 1 коробка 115х74х65см

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Основные характеристики

  • Цветчерный, белый
  • Вес29 кг

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