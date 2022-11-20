Удобный и привлекательный комплект мебели, имитирующей плетеный ротанг. Выполнен из высококачественного, стойкого к ультрафиолету, пластика без металлического каркаса. Благодаря отсутствию металла устойчив к коррозии и легок для перемещения, в тоже время выдерживает высокие нагрузки и перепады температур. Отличный дизайн, варианты цвета и высокий комфорт будут радовать Вас и служить долгие годы. В состав комплекта входят подушки на сиденья с долговечным наполнителем.
Состав комплекта: 3-х местный диван - 1 шт., кресло - 2 шт., столик - 1 шт., мягкие подушки - 5 шт.
Размеры дивана: ширина 172 см., глубина 61 см., высота 76 см.(высота от пола до сидения- 38 см без подушек; 43 см с подушками)
Размеры кресла: ширина 68 см., глубина 61 см., высота 76 см.(высота от пола до сидения- 38 см без подушек; 43 см с подушками)
Размеры столика: длина 70 см., ширина 51 см., высота 38 см.
Максимальная нагрузка: на диван 360 кг., на кресло 140 кг.
Вес комплекта: 35 кг.
Размеры упаковки: коробка А 73х76х63, коробка B 77х70х65
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