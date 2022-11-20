Комплект мебели под ротанг Idea Lux 5

5 оценок

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Комплект мебели под ротанг Idea Lux 5

4.2
64 490 ₽
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Характеристики товара

Описание

Роскошный комплект мебели, имитирующей плетеный ротанг. Выполнен из высококачественного, стойкого к ультрафиолету, пластика без металлического каркаса. Благодаря отсутствию металла устойчив к коррозии и легок для перемещения, в тоже время выдерживает высокие нагрузки и перепады температур. Отличный дизайн, варианты цвета и высокий комфорт будут радовать Вас и служить долгие годы. В состав комплекта входят подушки, на сиденья и спинки, увеличенной толщины и с долговечным наполнителем.

Состав комплекта: 3-х местный диван- 1шт., кресло- 2шт., столик- 1шт., мягкие подушки- 10шт.

Размеры дивана: ширина 199см., глубина 71см., высота 75см.(высота от пола до сидения- 30 см без подушек; 40 см с подушками)

Размеры кресла: ширина 83см., глубина 71см., высота 75см.(высота от пола до сидения- 30 см без подушек; 40 см с подушками)

Размеры столика: длина 93см., ширина 56см., высота 38,5см.

Максимальная нагрузка: на диван 420кг., на кресло 140кг.

Вес комплекта: 70кг.

Размеры упаковки: коробка A 79х74х85см, коробка B 96х77х66см

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Основные характеристики

  • Цветчерный, белый
  • Вес70 кг

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