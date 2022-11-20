Роскошный комплект мебели, имитирующей плетеный ротанг. Выполнен из высококачественного, стойкого к ультрафиолету, пластика без металлического каркаса. Благодаря отсутствию металла устойчив к коррозии и легок для перемещения, в тоже время выдерживает высокие нагрузки и перепады температур. Отличный дизайн, варианты цвета и высокий комфорт будут радовать Вас и служить долгие годы. В состав комплекта входят подушки, на сиденья и спинки, увеличенной толщины и с долговечным наполнителем.
Состав комплекта: 3-х местный диван- 1шт., кресло- 2шт., столик- 1шт., мягкие подушки- 10шт.
Размеры дивана: ширина 199см., глубина 71см., высота 75см.(высота от пола до сидения- 30 см без подушек; 40 см с подушками)
Размеры кресла: ширина 83см., глубина 71см., высота 75см.(высота от пола до сидения- 30 см без подушек; 40 см с подушками)
Размеры столика: длина 93см., ширина 56см., высота 38,5см.
Максимальная нагрузка: на диван 420кг., на кресло 140кг.
Вес комплекта: 70кг.
Размеры упаковки: коробка A 79х74х85см, коробка B 96х77х66см
Стул Роза, вельвет цвет бордо
Скатерть Tabatha зеленый, рогожка
Барное подстолье Тулип
Уборочная тележка 2-х ведерная, ТУ-10
Тележка для уборки, ПО ТУ 1
Тележка для уборки, ПО ТУ 2
Тележка для уборки Rubbermaid
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 13.2
Стул Кеми, рогожка абрикос, каркас бук
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