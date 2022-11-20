Комплект мебели под ротанг LUX 4

5 оценок

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2-110510 шампань2-110510 шампань
2-181763 красный2-181763 красный
2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
1927-010101 белый1927-010101 белый
1346-010101 белый1346-010101 белый
1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
1812-161004 бордо1812-161004 бордо
116 Золотой116 Золотой
162 Красный162 Красный
1625-010101 белый1625-010101 белый
1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
1835-0101011835-010101
ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый
1000-9051000-905
1000-5131000-513
1000-1071000-107
1000-0001000-000
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Характеристики товара

Описание

В состав комплекта входят: 2х местный диван - 1 шт; кресло - 2 шт; столик - 1 шт; подушки - 8 шт.

Роскошный комплект мебели, имитирующей плетеный ротанг. Выполнен из высококачественного, стойкого к ультрафиолету, пластика без металлического каркаса. Благодаря отсутствию металла устойчив к коррозии и легок для перемещения, в тоже время выдерживает высокие нагрузки и перепады температур. Отличный дизайн, варианты цвета и высокий комфорт будут радовать Вас и служить долгие годы. В состав комплекта входят подушки, на сиденья и спинки, увеличенной толщины и с долговечным наполнителем.

Вес комплекта: 58кг.
Размеры упаковки: 1 коробка 75х66х66см, 2 коробка 79х74х85см

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Варианты размеров

Наименование Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм
2х местный диван 750 1410 710
Кресло 750 830 710
Столик 385 560 930

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