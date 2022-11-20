Характеристики товара
Описание
В состав комплекта входят: 2х местный диван - 1 шт; кресло - 2 шт; столик - 1 шт; подушки - 8 шт.
Роскошный комплект мебели, имитирующей плетеный ротанг. Выполнен из высококачественного, стойкого к ультрафиолету, пластика без металлического каркаса. Благодаря отсутствию металла устойчив к коррозии и легок для перемещения, в тоже время выдерживает высокие нагрузки и перепады температур. Отличный дизайн, варианты цвета и высокий комфорт будут радовать Вас и служить долгие годы. В состав комплекта входят подушки, на сиденья и спинки, увеличенной толщины и с долговечным наполнителем.
Вес комплекта: 58кг.
Размеры упаковки: 1 коробка 75х66х66см, 2 коробка 79х74х85см