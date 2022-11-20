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Комплект мебели под ротанг SOFT 4 - фото 1Комплект мебели под ротанг SOFT 4 - фото 2Комплект мебели под ротанг SOFT 4 - фото 3Комплект мебели под ротанг SOFT 4 - фото 4

Комплект мебели под ротанг SOFT 4

15 оценок
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Популярные варианты ткани

Комплект мебели под ротанг SOFT 4 - ткань в цвете 2-110510 шампань2-110510 шампань
Комплект мебели под ротанг SOFT 4 - ткань в цвете 2-181763 красный2-181763 красный
Комплект мебели под ротанг SOFT 4 - ткань в цвете 2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
Комплект мебели под ротанг SOFT 4 - ткань в цвете 1927-010101 белый1927-010101 белый
Комплект мебели под ротанг SOFT 4 - ткань в цвете 1346-010101 белый1346-010101 белый
Комплект мебели под ротанг SOFT 4 - ткань в цвете 1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
Комплект мебели под ротанг SOFT 4 - ткань в цвете 1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
Комплект мебели под ротанг SOFT 4 - ткань в цвете 1812-161004 бордо1812-161004 бордо
Комплект мебели под ротанг SOFT 4 - ткань в цвете 116 Золотой116 Золотой
Комплект мебели под ротанг SOFT 4 - ткань в цвете 162 Красный162 Красный
Комплект мебели под ротанг SOFT 4 - ткань в цвете 1625-010101 белый1625-010101 белый
Комплект мебели под ротанг SOFT 4 - ткань в цвете 1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
Комплект мебели под ротанг SOFT 4 - ткань в цвете 277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
Комплект мебели под ротанг SOFT 4 - ткань в цвете 002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
Комплект мебели под ротанг SOFT 4 - ткань в цвете 1835-0101011835-010101
Комплект мебели под ротанг SOFT 4 - ткань в цвете ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый
Комплект мебели под ротанг SOFT 4 - ткань в цвете 1000-9051000-905
Комплект мебели под ротанг SOFT 4 - ткань в цвете 1000-5131000-513
Комплект мебели под ротанг SOFT 4 - ткань в цвете 1000-1071000-107
Комплект мебели под ротанг SOFT 4 - ткань в цвете 1000-0001000-000
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Характеристики товара

Описание

В состав комплекта входят: 2х местный диван - 1 шт; кресло - 2 шт; столик - 1 шт; подушки - 4 шт.

Удобный и привлекательный комплект мебели, имитирующей плетеный ротанг. Выполнен из высококачественного, стойкого к ультрафиолету, пластика без металлического каркаса. Благодаря отсутствию металла устойчив к коррозии и легок для перемещения, в тоже время выдерживает высокие нагрузки и перепады температур. Отличный дизайн, варианты цвета и высокий комфорт будут радовать Вас и служить долгие годы. В состав комплекта входят подушки на сиденья с долговечным наполнителем.

Артикул: IDEA SOFT 4

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Варианты размеров

Наименование Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм
2х местный диван 750 1210 625
Кресло 750 694 625
Столик 380 505 700

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