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Комплект Montero Set - фото 1

Комплект Montero Set

11 оценок
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Комплект Chelsea Set

Характеристики товара

Описание

Скамья: 120х62х89,5

Кресло: 67х62х89,5

Стол: 85х63х44

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