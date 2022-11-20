Характеристики товара
Описание
Скамья: 120х62х89,5
Кресло: 67х62х89,5
Стол: 85х63х44
Скамья: 120х62х89,5
Кресло: 67х62х89,5
Стол: 85х63х44
Стул Борно
Стул Eames Черный
Стул Eames Белый
Стул Eames Зеленый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул Дублин винный
Стул Дублин золотая осина
Стул Дублин террариумный мох
Стул Дублин тоффи
Стул Кьявари Антик, деревянный
Стул Домино, жесткий
Табурет Гринбей
Табурет Гринбей, барный