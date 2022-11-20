Характеристики товара
Описание
Диван: 199х68х72
Стол: 68х68х35
Кресло: 83х68х72
Диван: 199х68х72
Стол: 68х68х35
Кресло: 83х68х72
Стол Лидер 1, 1500*800 уличный из реек, темный
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 21, уличный из реек, квадратный
Стол уличный Калисто круглый
Стол уличный Калисто квадратный
Стол Севилья
Стол уличный Классика
Стол уличный Фьюри
Стол уличный Порто
Стол уличный Бистро
Стул-кресло Алекс
Стул-кресло Алекс-М
Стул Римио
Стул Римио-М
Стул Комфорт-М
Стул Соло
Стул-кресло Кантри-М
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ бежевый
Стол КВАНТ 3