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Комплект Moorea set Unity - фото 1

Комплект Moorea set Unity

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Диван: 199х68х72

Стол: 68х68х35

Кресло: 83х68х72

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Варианты покрытия

Комплект Moorea set Unity - покрытие в цвете Темный орехТемный орех
Комплект Moorea set Unity - покрытие в цвете Дуб беленыйДуб беленый
Комплект Moorea set Unity - покрытие в цвете ВенгеВенге
Комплект Moorea set Unity - покрытие в цвете Светлый дубСветлый дуб

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