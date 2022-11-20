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Комплект на спинку и сиденье - фото 1Комплект на спинку и сиденье - фото 2

Комплект на спинку и сиденье

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Комплект на спинку и сиденье.

Материал: водоотталкивающая (непромокаемая) ткань.

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Основные характеристики

  • Материалсталь
  • Цветчерный

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