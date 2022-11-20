Характеристики товара
Описание
Диван: 187х65х75
Кресло: 65х65х75
Стол: 78х59х43
Диван: 187х65х75
Кресло: 65х65х75
Стол: 78х59х43
Стул алюминиевый Бистро - бежевый
Стул алюминиевый 1201
Стул уличный из реек сосны, темный
Стул Борно
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Стул Кьявари Белый, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Секция многоместная ИЗО-3
Секция многоместная СМ-3 на балке
Секция многоместная СМ-3
Секция многоместная Кортес
Секция многоместная ИЗО-2
Секция многоместная ИЗО-2 на балке
Табурет Гринбей жесткий, барный