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Комплект Orlando set with 3 seat sofa - фото 1

Комплект Orlando set with 3 seat sofa

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Диван: 187х65х75

Кресло: 65х65х75

Стол: 78х59х43

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Варианты покрытия

Комплект Orlando set with 3 seat sofa - покрытие в цвете Темный орехТемный орех
Комплект Orlando set with 3 seat sofa - покрытие в цвете Дуб беленыйДуб беленый
Комплект Orlando set with 3 seat sofa - покрытие в цвете ВенгеВенге
Комплект Orlando set with 3 seat sofa - покрытие в цвете Светлый дубСветлый дуб

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