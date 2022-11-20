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Комплект Осианр, бежевый - фото 1

Комплект Осианр, бежевый

Артикул: CH-049-738
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Комплект плетеной мебели из искусственного ротанга на 5 персон для отдыха.Не боится влаги, прямых солнечных лучей, мороза. Подушки в комплекте.Не требует особого ухода. Легко моется. Рекомендованная температура эксплуатации -16/+50.Комплект : стол, 2 кресла с подушками, софа 3-х местная с подушкой.

Габариты: Стол 170*90*75 / Софа 180*86*100 / Кресло 67*86*100

Вес: 117 кг

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Основные характеристики

  • Вес117.7 кг
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасасталь
  • Материал столешницыстекло
  • Цветбежевый

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