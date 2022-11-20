В состав комплекта входят: 2х местный диван - 1 шт; кресло - 2 шт; столик - 1 шт;
Удобный, очень прочный, комплект мебели в двухцветном исполнении с фактурой имитирующей древесину. Выполнен из высококачественного, стойкого к ультрафиолету, пластика без металлического каркаса. Благодаря отсутствию металла устойчив к коррозии и легок для перемещения, в тоже время выдерживает высокие нагрузки и перепады температур. Отличный дизайн и высокий комфорт будут радовать Вас и служить долгие годы.
|Наименование
|Высота, мм
|Ширина, мм
|Глубина, мм
|2х местный диван
|775
|1200
|740
|Кресло
|775
|660
|740
|Столик
|415
|500
|760
Стол Дувр
Скатерть Лавандовый принт габардин
Обеденная группа стол Лидер 3, 2 стула Хит 25мм
Кресло Альба, белый
Кресло из искусственного ротанга OPTIMA бежевое
Кресло Альба, синий, с узором
Кресло Альба, красный, с узором
Кресло Альба, синий, с узором №2
Мужское парикмахерское кресло 8666
Комплект мебели под ротанг LUX 2
Комплект мебели под ротанг GRAND 5
Диван трехместный под ротанг LUX 3
Диван California Triple Set
Диван California 2 Set
Комплект Jazz Set
Комплект Chelsea Set
Комплект Rosario balcony set