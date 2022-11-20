Комплект пластиковой мебели LOFT 4 бежевый/темно-серый

13 оценок

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Комплект пластиковой мебели LOFT 4 бежевый/темно-серый

4.3
26 790 ₽
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Комплект мебели под ротанг SOFT 4
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Комплект мебели под ротанг SOFT 4

Характеристики товара

Описание

В состав комплекта входят: 2х местный диван - 1 шт; кресло - 2 шт; столик - 1 шт;

Удобный, очень прочный, комплект мебели в двухцветном исполнении с фактурой имитирующей древесину. Выполнен из высококачественного, стойкого к ультрафиолету, пластика без металлического каркаса. Благодаря отсутствию металла устойчив к коррозии и легок для перемещения, в тоже время выдерживает высокие нагрузки и перепады температур. Отличный дизайн и высокий комфорт будут радовать Вас и служить долгие годы.

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Варианты размеров

Наименование Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм
2х местный диван 775 1200 740
Кресло 775 660 740
Столик 415 500 760

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