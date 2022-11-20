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Комплект пластиковой мебели STYLE 2 - фото 1Комплект пластиковой мебели STYLE 2 - фото 2

Комплект пластиковой мебели STYLE 2

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Популярные варианты ткани

Комплект пластиковой мебели STYLE 2 - ткань в цвете 2-110510 шампань2-110510 шампань
Комплект пластиковой мебели STYLE 2 - ткань в цвете 2-181763 красный2-181763 красный
Комплект пластиковой мебели STYLE 2 - ткань в цвете 2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
Комплект пластиковой мебели STYLE 2 - ткань в цвете 1927-010101 белый1927-010101 белый
Комплект пластиковой мебели STYLE 2 - ткань в цвете 1346-010101 белый1346-010101 белый
Комплект пластиковой мебели STYLE 2 - ткань в цвете 1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
Комплект пластиковой мебели STYLE 2 - ткань в цвете 1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
Комплект пластиковой мебели STYLE 2 - ткань в цвете 1812-161004 бордо1812-161004 бордо
Комплект пластиковой мебели STYLE 2 - ткань в цвете 116 Золотой116 Золотой
Комплект пластиковой мебели STYLE 2 - ткань в цвете 162 Красный162 Красный
Комплект пластиковой мебели STYLE 2 - ткань в цвете 1625-010101 белый1625-010101 белый
Комплект пластиковой мебели STYLE 2 - ткань в цвете 1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
Комплект пластиковой мебели STYLE 2 - ткань в цвете 277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
Комплект пластиковой мебели STYLE 2 - ткань в цвете 002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
Комплект пластиковой мебели STYLE 2 - ткань в цвете 1835-0101011835-010101
Комплект пластиковой мебели STYLE 2 - ткань в цвете ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый
Комплект пластиковой мебели STYLE 2 - ткань в цвете 1000-9051000-905
Комплект пластиковой мебели STYLE 2 - ткань в цвете 1000-5131000-513
Комплект пластиковой мебели STYLE 2 - ткань в цвете 1000-1071000-107
Комплект пластиковой мебели STYLE 2 - ткань в цвете 1000-0001000-000
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Характеристики товара

Описание

В состав комплекта входят: кресло - 2 шт; столик - 1 шт;

Современный и прочный комплект, состоящий из удобных кресел с имитацией плетения и столика с закаленным стеклом. Выполнен из высококачественного, стойкого к ультрафиолету, пластика без металлического каркаса. Благодаря отсутствию металла устойчив к коррозии и легок для перемещения, в тоже время выдерживает высокие нагрузки и перепады температур. Отличный дизайн и высокий комфорт будут радовать Вас и служить долгие годы.

Артикул: IDEA STYLE 2

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Варианты размеров

Наименование Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм
Кресло 980 650 480
Столик 450 570 570

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