Характеристики товара
Описание
В состав комплекта входят: кресло - 2 шт; столик - 1 шт;
Современный и прочный комплект, состоящий из удобных кресел с имитацией плетения и столика с закаленным стеклом. Выполнен из высококачественного, стойкого к ультрафиолету, пластика без металлического каркаса. Благодаря отсутствию металла устойчив к коррозии и легок для перемещения, в тоже время выдерживает высокие нагрузки и перепады температур. Отличный дизайн и высокий комфорт будут радовать Вас и служить долгие годы.
Артикул: IDEA STYLE 2