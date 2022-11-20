Характеристики товара
Описание
Подставки для цветов Анако в белом оттенке отлично дополнят интерьер дома и помогут создать уютный зеленый уголок. Плотно заставьте столики с "плетеными" столешницами горшками или вазами, добавьте подсвечники, фигурки и другие мелочи - получится оригинальная декоративная композиция. Кованый декор можно подчеркнуть побегами вьюнка или маленькой гирляндой, украсить бабочками на прищепках. Изящные подставки для кашпо будут замечательно смотреться в комнате, на балконе или на веранде загородного дома.
Основные характеристики
- Материалметалл
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.03 м3