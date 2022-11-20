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Комплект подставок для цветов Анако, 3 шт, белый - фото 1

Комплект подставок для цветов Анако, 3 шт, белый

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подставки для цветов Анако в белом оттенке отлично дополнят интерьер дома и помогут создать уютный зеленый уголок. Плотно заставьте столики с "плетеными" столешницами горшками или вазами, добавьте подсвечники, фигурки и другие мелочи - получится оригинальная декоративная композиция. Кованый декор можно подчеркнуть побегами вьюнка или маленькой гирляндой, украсить бабочками на прищепках. Изящные подставки для кашпо будут замечательно смотреться в комнате, на балконе или на веранде загородного дома.

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Основные характеристики

  • Материалметалл
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.03 м3

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