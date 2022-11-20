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Ткань: рогожка
Наполнитель: поролон
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Чехол 82 Premium на стул Кьявари универсальный
Чехол 42, бежевый
Чехол 27, серый
Чехол 27, бордовый
Чехол 24, габардин
Чехол 41, габардин
Подстолье хромированное 1276ЕМ
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