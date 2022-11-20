Комплект Rio Party

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Характеристики товара

Описание

Размеры

Кресло: 77,5х54х76

Стол: 38х36,5х38

Материал каркаса: металл
Материал сиденья: пластик

Размер упаковки: 77 x 56 x 40

Вес упаковки: 17кг

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