Характеристики товара
Описание
Размеры
Кресло: 77,5х54х76
Стол: 38х36,5х38
Материал каркаса: металл
Материал сиденья: пластик
Размер упаковки: 77 x 56 x 40
Вес упаковки: 17кг
Размеры
Кресло: 77,5х54х76
Стол: 38х36,5х38
Материал каркаса: металл
Материал сиденья: пластик
Размер упаковки: 77 x 56 x 40
Вес упаковки: 17кг
Стул Рок синий
Стул Рок дымчатый
Стул Рок желтый
Настенный светильник Феу
Напольный светильник Бриллианс
Напольный светильник Гармония
Напольный светильник Стэрия
Комплект Orlando
Комплект Montero Set
Комплект Corona with Cushon Box
Комплект Orlando set with 3 seat sofa
Комплект Salemo set with 3 seat sofa
Комплект California set with 3 seat sofa
Комплект Columbia set 5
Комплект Corfu Relax
Комплект Provence set with coffee table
Комплект Moorea set Unity