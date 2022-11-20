Характеристики товара
Описание
Комплект плетеной мебели из искусственного ротанга на 4 персоны для отдыха. Не боится влаги, прямых солнечных лучей, мороза. Стол, 2 кресла, софа 3-х местная. Не требует особого ухода. Легко моется. Рекомендованная температура эксплуатации -16/+50. Нить сфера. В комплекте : стол обеденный прямоугольный, 2 кресла с подушками, софа 2-х местная или 3-х местная с подушками. Столешница - каленое стекло 6 мм. Комплект воплощает в себе величие, статус и одновременно функциональность. Вместительные кресла и широкий диван позволяют комфортно себя чувствовать как во время обеда так и во время отдыха.
Габариты: Стол 170*90*72 / Софа 180*94*94 / Кресло 78*94*94 / Софа 150*94*94
Основные характеристики
- Вес103.3 кг
- Материалискусственный ротанг
- Материал каркасасталь
- Материал столешницыстекло
- Цветкоричневый