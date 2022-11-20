Характеристики товара
Описание
Комплект садовой мебели «Европа» – настоящая классика для обустройства придомовой территории.
Набор, включающий стол и две кованые скамьи, станет украшением закрытого дворика-патио, площадки возле бассейна, лаунж-зоны для релаксации на свежем воздухе.
Кованые изделия универсальны – летом они гармонично дополняют садовый пейзаж, с наступлением холодов их можно переместить в зимний сад, на отапливаемую веранду, в помещение закрытого бассейна.
Покрытый антикоррозийной порошковой краской металлический каркас обеспечивает устойчивость комплекта и делает его пригодным для всесезонной эксплуатации. Механическая прочность и долговечность продольных деревянных ламелей сидений и спинок достигаются благодаря обработке антисептическим составом.
Дизайн порожден идеей загородного отдыха, подразумевающего живое общение с друзьями, неспешные утренние чаепития в семейном кругу. В фигурных элементах подстолья ощущается влияние традиционной эстетики садово-парковой мебели XIX века.
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Длина1500/2000 мм
- Вес40 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал столешницыдерево