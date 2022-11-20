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Комплект садовой мебели Европа - фото 1

Комплект садовой мебели Европа

8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Комплект садовой мебели «Европа» – настоящая классика для обустройства придомовой территории.
Набор, включающий стол и две кованые скамьи, станет украшением закрытого дворика-патио, площадки возле бассейна, лаунж-зоны для релаксации на свежем воздухе.
Кованые изделия универсальны – летом они гармонично дополняют садовый пейзаж, с наступлением холодов их можно переместить в зимний сад, на отапливаемую веранду, в помещение закрытого бассейна.
Покрытый антикоррозийной порошковой краской металлический каркас обеспечивает устойчивость комплекта и делает его пригодным для всесезонной эксплуатации. Механическая прочность и долговечность продольных деревянных ламелей сидений и спинок достигаются благодаря обработке антисептическим составом.
Дизайн порожден идеей загородного отдыха, подразумевающего живое общение с друзьями, неспешные утренние чаепития в семейном кругу. В фигурных элементах подстолья ощущается влияние традиционной эстетики садово-парковой мебели XIX века.

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Длина1500/2000 мм
  • Вес40 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал столешницыдерево

Варианты каркаса

Комплект садовой мебели Европа - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Комплект садовой мебели Европа - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Комплект садовой мебели Европа - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Комплект садовой мебели Европа - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Комплект садовой мебели Европа - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Комплект садовой мебели Европа - каркас в цвете БелыйБелый
Комплект садовой мебели Европа - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Комплект садовой мебели Европа - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Комплект садовой мебели Европа - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Комплект садовой мебели Европа - каркас в цвете Коричневый светлыйКоричневый светлый
Комплект садовой мебели Европа - каркас в цвете ТитанТитан
Комплект садовой мебели Европа - каркас в цвете БронзаБронза
Комплект садовой мебели Европа - каркас в цвете ШампаньШампань
Комплект садовой мебели Европа - каркас в цвете СереброСеребро
Комплект садовой мебели Европа - каркас в цвете ЗолотоЗолото
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