Товар в корзине. Перейти
Комплект Шимла с круглым столом, серый - фото 1

Комплект Шимла с круглым столом, серый

Артикул: CH-049-717
12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Комплект Ченнаи PLUS 8, серый
Комплект Ченнаи PLUS 8, серый
Следующий Комплект Шимла с прямоугольным столом, серый
Комплект Ченнаи PLUS 8, серый

Характеристики товара

Описание

Комплект плетеной мебели из искусственного ротанга на 6 персон.Не боится влаги, прямых солнечных лучей, мороза. Подушки в комплекте.Не требует особого ухода. Легко моется. Рекомендованная температура эксплуатации -16/+50. Нить сфера.В комплекте : стол, 6 кресел с подушками. Столешница - каленое стекло 8 мм.

Стол 160*160*72 / Кресло 67*84*100

130,5 кг

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес130.5 кг
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасасталь
  • Материал столешницыстекло
  • Количество мест6
  • Цветсерый

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул ACAPULСO, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена
8

Стул ACAPULСO

Настоящее фото товара Стул CAFE (сталь), произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
15

Стул CAFE (сталь)

Настоящее фото товара Стул CAFE2 (сталь), произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена
13

Стул CAFE2 (сталь)

Настоящее фото товара Стул CAFE2 (алюминий), произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
6

Стул CAFE2 (алюминий)

Настоящее фото товара Стул CAFE3 (сталь), произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена
12

Стул CAFE3 (сталь)

Настоящее фото товара Стул CAFE3 (алюминий), произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
12

Стул CAFE3 (алюминий)

Настоящее фото товара Стул барный SIESTA, произведённого компанией ChiedoCover
от13 390
Оптовая цена
2

Стул барный SIESTA

Стул барный PONTНастоящее фото товара Стул барный PONT, произведённого компанией ChiedoCover
от12 690
Оптовая цена
17

Стул барный PONT

Настоящее фото товара Кресло COMPACT, произведённого компанией ChiedoCover
от13 690
Оптовая цена
13

Кресло COMPACT

Настоящее фото товара Стул LION, произведённого компанией ChiedoCover
от11 690
Оптовая цена
13

Стул LION

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок мята, произведённого компанией ChiedoCover
150
Оптовая цена
22

Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок мята

Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Мати, вензель бирюза-золото, произведённого компанией ChiedoCover
от190
12

Куверт на 3 прибора Мати, вензель бирюза-золото

Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Журавинка, белый гладь, произведённого компанией ChiedoCover
от1407
150 ₽
31

Куверт на 3 прибора Журавинка, белый гладь

В наличии 303 шт.
Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Журавинка, гладь васильковый, произведённого компанией ChiedoCover
от150
27

Куверт на 3 прибора Журавинка, гладь васильковый

Настоящее фото товара Куверт на 2 прибора Мати, вензель бирюза-золото, произведённого компанией ChiedoCover
от180
18

Куверт на 2 прибора Мати, вензель бирюза-золото

Настоящее фото товара Куверт на 2 прибора Журавинка, цветок серый, произведённого компанией ChiedoCover
от140
39

Куверт на 2 прибора Журавинка, цветок серый

Куверт на 2 прибора, королевский синийНастоящее фото товара Куверт на 2 прибора, королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
от210
27

Куверт на 2 прибора, королевский синий

Другие товары из разделастолы
Настоящее фото товара Стол Rolf на металлокаркасе, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
6

Стол Rolf на металлокаркасе

Настоящее фото товара Стол Brick ST, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
16

Стол Brick ST

Настоящее фото товара Стол Rolf-2 с механизмом BAUT-300, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
9

Стол Rolf-2 с механизмом BAUT-300

Стол Asti FotoНастоящее фото товара Стол Asti Foto, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
12

Стол Asti Foto

Стол VisionНастоящее фото товара Стол Vision, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена
2

Стол Vision

Стол GenevaНастоящее фото товара Стол Geneva, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена
3

Стол Geneva

Стол Осборн, лофтНастоящее фото товара Стол Осборн, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
10

Стол Осборн, лофт

Стол Брум, лофтНастоящее фото товара Стол Брум, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
9

Стол Брум, лофт