Характеристики товара
Описание
Комплект плетеной мебели из искусственного ротанга на 6 персон.Не боится влаги, прямых солнечных лучей, мороза. Подушки в комплекте.Не требует особого ухода. Легко моется. Рекомендованная температура эксплуатации -16/+50. Нить сфера.В комплекте : стол, 6 кресел с подушками. Столешница - каленое стекло 8 мм.
Стол 160*160*72 / Кресло 67*84*100
130,5 кг
Основные характеристики
- Вес130.5 кг
- Материалискусственный ротанг
- Материал каркасасталь
- Материал столешницыстекло
- Количество мест6
- Цветсерый