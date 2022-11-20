Характеристики товара
Описание
Комплект плетеной мебели из искусственного ротанга на 6 персон.Не боится влаги, прямых солнечных лучей, мороза. Подушки в комплекте.Не требует особого ухода. Легко моется. Рекомендованная температура эксплуатации -16/+50.В комплекте : стол, 6 кресел с подушками. Столешница - каленое стекло 6 мм. Эргономичная форма кресла и подушки подарят Вам комфортное времяпровождение. При этом лёгкость и простота эксплуатации не доставят Вам лишних проблем и оставят больше времени для себя.
Габариты: Стол 170*90*75 / Кресло 67*84*100
Вес: 123,2 кг
Основные характеристики
- Вес123.2 кг
- Материалискусственный ротанг
- Материал каркасасталь
- Материал столешницыстекло
- Количество мест6
- Цветсерый