Характеристики товара
Описание
Комплект из пластикового стола и двух скамеек входит в перечень мебели, особенно востребованной для кейтеринга. Данный набор мебели позволит с комфортом рассадить участников и гостей различных выездных мероприятий, а при организации банкетов, свадеб и корпоративных праздников поможет создать комфортную обстановку для фуршета. Модель отличается сдержанным и универсальным видом, благодаря чему впишется в концепцию любого события.
Для каркаса используется стальная труба особой прочности, а столешница выполнена из 100% не переработанного полиэтилена HDPE (полиэтилен высокой плотности). Считается одним из более безопасных видов пластика. HDPE пластик выдерживает высокие нагрузки, не трескается при ударной нагрузке, эластичен в диапазоне температур от –70 до +100 °С.
Нагрузка стола - 50 кг, нагрузка скамеек - 180 кг.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 62*8*115
Вес брутто: 16,500
Объем: 0,060
Основные характеристики
- Высота до сиденья405 мм
- Вес15 кг
- Цветбелый, серый
- Страна изготовленияКитай