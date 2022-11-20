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Комплект стола и двух стульев Бистро белый - фото 1 Комплект стола и двух стульев Бистро белый - фото 2 Комплект стола и двух стульев Бистро белый - фото 3 Комплект стола и двух стульев Бистро белый - фото 4 Комплект стола и двух стульев Бистро белый - фото 5

Комплект стола и двух стульев Бистро белый

Артикул: CH-050-704
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Лаконичный комплект садовой мебели Бистро. Складные стулья и столик не занимают много места для хранения, а компактные размеры и небольшой вес позволяют брать их с собой на пикник или дачу. Комплект изготовлен из металла, а поверхность покрыта слоем краски, которая обеспечивает влагостойкость и легкий уход. Изогнутые ножки с подпятниками позволяют устойчиво установить мебель на любой поверхности. Простой дизайн комплекта дополнит любой дачный участок, веранду или фудкорт. Стулья выдерживают нагрузку до 120 кг.

Каркас стола: металл
Материал столешницы: металл
Каркас стула: металл
Высота стола: 71
Диаметр стола: 59,5
Глубина сиденья: 46
Ширина сиденья: 42
Нагрузка: 60
Вес: 13,300
Китай

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 98*61*14
Вес брутто: 15,300
Объем: 0,084

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Основные характеристики

  • Высота710 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Диаметр столешницы595 мм
  • Вес13.3 кг
  • Максимальная нагрузка60 кг
  • Материал столешницыметалл
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай
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