Характеристики товара
Описание
Дизайнерам, проектировавшим подставки для кашпо Бронкс, удалось невозможное: в их руках слились воедино холодная красота металлического орнамента, аристократично-бесстрастный черный цвет и ощущение домашнего уюта, которым наполняют пространство оригинальные столики для цветов. Каждый из них может служить отдельным объектом для флористической композиции, но вместе эта троица, украшенная новенькими кашпо с зеленеющими в них растениями, производит поистине волшебное впечатление!Характеристики:
- В наборе: 3 столика.
- Размер столиков: 28*18 см, 33*23 см и 38*28 см.
- Материал: металл.
Основные характеристики
- Материалметалл
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.03 м3