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Комплект столиков для цветов Бронкс 3 шт - фото 1Комплект столиков для цветов Бронкс 3 шт - фото 2Комплект столиков для цветов Бронкс 3 шт - фото 3Комплект столиков для цветов Бронкс 3 шт - фото 4

Комплект столиков для цветов Бронкс 3 шт

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Дизайнерам, проектировавшим подставки для кашпо Бронкс, удалось невозможное: в их руках слились воедино холодная красота металлического орнамента, аристократично-бесстрастный черный цвет и ощущение домашнего уюта, которым наполняют пространство оригинальные столики для цветов. Каждый из них может служить отдельным объектом для флористической композиции, но вместе эта троица, украшенная новенькими кашпо с зеленеющими в них растениями, производит поистине волшебное впечатление!

Характеристики:
  • В наборе: 3 столика.
  • Размер столиков: 28*18 см, 33*23 см и 38*28 см.
  • Материал: металл.
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Основные характеристики

  • Материалметалл
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.03 м3

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