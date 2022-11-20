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Комплект столиков для цветов Фарр 3 шт - фото 1

Комплект столиков для цветов Фарр 3 шт

15 оценок
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Комплект столиков для цветов Локоса 3 шт
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Комплект столиков для цветов Локоса 3 шт

Характеристики товара

Описание

Обустройство сада или дачного участка - это создание особой гармонии, где каждый элемент усиливает уют и комфорт. Даже подставка для цветов способна внести свои нотки очарования в оформление. Лаконичная, с нежным узором и тонкими ножками, подставка не отвлечет внимание от красоты ваших цветов - она лишь подчеркнет изысканность вашего вкуса и ваш талант садовода.

  • В наборе: 3 шт.
  • Размеры: 43*35 см, 35*30 см, 27*25 см.
  • Материал: металл.
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Основные характеристики

  • Вес3.3 кг
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.06 м3

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