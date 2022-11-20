Характеристики товара
Описание
Обустройство сада или дачного участка - это создание особой гармонии, где каждый элемент усиливает уют и комфорт. Даже подставка для цветов способна внести свои нотки очарования в оформление. Лаконичная, с нежным узором и тонкими ножками, подставка не отвлечет внимание от красоты ваших цветов - она лишь подчеркнет изысканность вашего вкуса и ваш талант садовода.
- В наборе: 3 шт.
- Размеры: 43*35 см, 35*30 см, 27*25 см.
- Материал: металл.
Основные характеристики
- Вес3.3 кг
- Цветзеленый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.06 м3