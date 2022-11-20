Характеристики товара
Описание
Яркая зелень растений добавит любому дому уюта и комфорта, но не менее важно подобрать достойное оформление для горшков и кашпо с цветами. Один из способов - создать стильную композицию, которая подчеркнет красоту растений, и не будет выбиваться из общего стиля помещения. Подставки для цветов Локоса отлично справятся с этой задачей, позволив компактно и надежно разместить зеленых любимцев, украсив ваше жилище тонкой работой немецких мастеров.
Основные характеристики
- Вес2.53 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.02 м3