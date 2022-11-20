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Комплект столиков для цветов Локоса 3 шт - фото 1Комплект столиков для цветов Локоса 3 шт - фото 2

Комплект столиков для цветов Локоса 3 шт

8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Яркая зелень растений добавит любому дому уюта и комфорта, но не менее важно подобрать достойное оформление для горшков и кашпо с цветами. Один из способов - создать стильную композицию, которая подчеркнет красоту растений, и не будет выбиваться из общего стиля помещения. Подставки для цветов Локоса отлично справятся с этой задачей, позволив компактно и надежно разместить зеленых любимцев, украсив ваше жилище тонкой работой немецких мастеров.

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Основные характеристики

  • Вес2.53 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.02 м3

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