Товар в корзине. Перейти
Комплект столиков Vertig - фото 1Комплект столиков Vertig - фото 2

Комплект столиков Vertig

13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Столик приставной Aroa
Столик приставной Aroa
Следующий Круглый журнальный столик из стали и мрамора
Столик приставной Aroa

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота520/470/420 мм
  • Ширина410/360/310 мм
  • Вес15.9 кг
  • Цветчерный, коричневый, серый
  • Страна изготовленияЕвропа

Похожие товары

Настоящее фото товара Стол Миллер 140, произведённого компанией ChiedoCover
от17 690
9

Стол Миллер 140

Настоящее фото товара Стол Миллер 160, произведённого компанией ChiedoCover
от21 390
9

Стол Миллер 160

Настоящее фото товара Стол Грейс, произведённого компанией ChiedoCover
19 790
Оптовая цена
9

Стол Грейс

Настоящее фото товара Стол Молли Венге, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
10

Стол Молли Венге

Настоящее фото товара Стол Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover
от9 39022
11 990 ₽
88Хит

Стол Лофт-4

Настоящее фото товара Стол Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
13

Стол Лофт-1

Стол Лофт-2Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
127Хит

Стол Лофт-2

Настоящее фото товара Стол Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890
15

Стол Лофт-3

Настоящее фото товара Стол Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover
от9 19030
12 990 ₽
8

Стол Лофт-5

Настоящее фото товара Стол Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
10

Стол Лофт-6

С этим товаром покупают
Дорожка для столаНастоящее фото товара Дорожка для стола, произведённого компанией ChiedoCover
260
Оптовая цена
14

Дорожка для стола

Настоящее фото товара Чехол 107, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
11

Чехол 107

Салфетка Гобелен, этникаНастоящее фото товара Салфетка Гобелен, этника, произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена
8

Салфетка Гобелен, этника

Настоящее фото товара Декоративная подушка Тедди, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от650
14

Декоративная подушка Тедди, черная

Столовая группа, стол Престиж, стулья Ким х3Настоящее фото товара Столовая группа, стол Престиж, стулья Ким х3, произведённого компанией ChiedoCover
от27 460
7

Столовая группа, стол Престиж, стулья Ким х3

Стол ЛИРА/180, 1200x900Настоящее фото товара Стол ЛИРА/180, 1200x900, произведённого компанией ChiedoCover
33 190
Оптовая цена
5

Стол ЛИРА/180, 1200x900

Стол ЛИРА/180, 1600x800Настоящее фото товара Стол ЛИРА/180, 1600x800, произведённого компанией ChiedoCover
35 290
Оптовая цена
15

Стол ЛИРА/180, 1600x800

Стол ЛИРА/180, 1400x800Настоящее фото товара Стол ЛИРА/180, 1400x800, произведённого компанией ChiedoCover
33 690
Оптовая цена
11

Стол ЛИРА/180, 1400x800

Стол ЛИРА/180, 1200x800Настоящее фото товара Стол ЛИРА/180, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
31 790
Оптовая цена
13

Стол ЛИРА/180, 1200x800

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 8 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден