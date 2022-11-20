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Комплект стульев Eames оранжевый x4

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Знаменитый образец современного дизайна в стиле минимализм. Эта простая, но тщательно продуманная модель подходит к интерьерам в стиле модерн, лофт, хай-тек. Благодаря сочетанию пластика с металлом и деревом изделие органично вписывается практически в любую среду, делая обстановку более естественной и «живой». Еще одно достоинство модели – удобная для обеденного стола высота, что позволяет использовать их в кафе и ресторанах.

1 коробка / 4 шт.
Габариты: 52*46*48
Вес брутто: 16 кг
Объем: 0,116

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Основные характеристики

  • Высота815 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина530 мм
  • Вес3.4 кг
  • Материал каркасадерево, металл
  • Материал сиденьяпластик
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветоранжевый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки520 мм
  • Высота упаковки460 мм
  • Глубина упаковки480 мм
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Вес упаковки16 кг

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