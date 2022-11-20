Комплект стульев Eames светло-зеленый x4
10 990 ₽13 960 ₽
1 коробка / 4 шт.
Габариты: 52*46*48
Вес брутто: 16 кг
Объем: 0,116
Чехол 103
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