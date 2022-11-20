Комплект стульев Eames желтый x4

15 оценок

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Комплект стульев Eames желтый x4

4.6
7 490 ₽
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Комплект стульев Eames светло-зеленый x4
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Комплект стульев Eames зеленый x4

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 4 шт.

Габариты: 52*46*48

Вес брутто: 16 кг

Объем: 0,116

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Материал каркасаметалл, дерево
  • Вес4 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Высота820 мм
  • Цветжелтый

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