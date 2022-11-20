Комплект стульев Eames желтый x4
7 490 ₽
1 коробка / 4 шт.
Габариты: 52*46*48
Вес брутто: 16 кг
Объем: 0,116
Чехол 97 Premium с подкладом
Стол Лидер 1, 900х600, орех, черный
Стул Eames DAW голубой
Стол квадратный Ostby красный
Стеклянный стол Давос белый / венге
Стол складной Бирфест
Стол складной Лугано
Комплект мебели для кафе Петергоф 80 см
Комплект мебели для кафе Петергоф 120 см
Стул Тони, изумрудный, ножки - бук
Стул Амьен голубой вельвет
Стул Марс, синий велюр, ножки старинный орех
Стул Eames DAW красный
Стул Eames Прозрачный
Стул Eames Черный
Стул Eames Белый