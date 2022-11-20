Комплект стульев Семейный
2130 ₽2390 ₽
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Состав комплекта: Стул Хит 20мм и Стул Хит Детский
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Скидка от 300 штук
Вес: 5,8 кг
Объем: 0,07 м3
Каркас: сталь 1,2 мм
Профиль каркаса: 20 мм
Обивка: жаккард
Производство - Россия
Стул Хит Детский, золото, корона красная
Каркас: сталь 1,2 мм
Профиль каркаса: 20 мм
Цвет каркаса: золото
Обивка: жаккард, корона красная
Производство - Россия
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