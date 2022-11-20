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              Фотография Комплект стульев Семейный от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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              -11%

              Комплект стульев Семейный

              4.6
              Оптовая цена
              от 2 130 ₽2 390 ₽
              При покупке от 5 комплектовОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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              Комплект стульев Семейный

              4.6
              2130 ₽2390 ₽
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              Характеристики товара

              Основные характеристики

              Состав комплекта: Стул Хит 20мм и Стул Хит Детский

              Стул Хит 20мм - золото, красная корона

              Скидка от 300 штук
              Вес: 5,8 кг
              Объем: 0,07 м3
              Каркас: сталь 1,2 мм
              Профиль каркаса: 20 мм
              Обивка: жаккард
              Производство - Россия

              Стул Хит Детский, золото, корона красная

              Каркас: сталь 1,2 мм
              Профиль каркаса: 20 мм
              Цвет каркаса: золото
              Обивка: жаккард, корона красная
              Производство - Россия

              Скачать инструкцию по эксплуатации

              Варианты каркаса

              Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5SАнтикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SNАнтик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SNАнтик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SNЧерныйЧерныйБелыйБелыйТемный орехТемный орехКрасное деревоКрасное деревоКоричневыйКоричневыйКоричневый светлыйКоричневый светлыйТитанТитанБронзаБронзаШампаньШампаньСереброСереброЗолотоЗолото

              Популярные варианты обивки

              КраснаяКраснаяЗеленыйЗеленыйБежевыйБежевыйКоричневаяКоричневаяSwedish beigeSwedish beigeTitaniumTitanium3535Старое золотоСтарое золото0505221/08 мальборо221/08 мальбороLosange marsala NLosange marsala NMONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt NWhiteWhiteMARVEL CREAMMARVEL CREAMTEMPO 9TEMPO 9Montana 216Montana 21620 kom ваниль20 kom ванильBlueBlue1818blackblack
              Смотреть полный каталог обивок

              Сделаем стулья на заказ

              Изготовим стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

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