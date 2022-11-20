Характеристики товара
Описание
Комплект: 1 стол, 2 кресла и 1 диван
Материал: пластик, имитация ротанга
Размер дивана: 1820x700х790 мм
Размер кресла: 750x700х790 мм
Размер стола: 770х570х420 мм
Вес: 40 кг
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Комплект: 1 стол, 2 кресла и 1 диван
Материал: пластик, имитация ротанга
Размер дивана: 1820x700х790 мм
Размер кресла: 750x700х790 мм
Размер стола: 770х570х420 мм
Вес: 40 кг
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