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Комплект уличной мебели Кемер-2 - фото 1

Комплект уличной мебели Кемер-2

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Комплект уличной мебели Штайн-2

Характеристики товара

Описание

Комплект: 1 стол, 2 кресла и 1 диван

Материал: пластик, имитация ротанга

Размер дивана: 1280x700х790 мм

Размер кресла: 750x700х790 мм

Размер стола: 770х570х420 мм

Вес: 35 кг

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