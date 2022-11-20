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Комплект уличной мебели Штайн-3 - фото 1

Комплект уличной мебели Штайн-3

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Комплект: 1 стол и 2 стула

Каркас: сталь

Материал: искусственный ротанг

Столешница: закаленное стекло 5 мм

Размер стола: 700х700х740 мм

Размер стула: 580х600х780 мм

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