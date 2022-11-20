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Комплект Вагатор, серый - фото 1

Комплект Вагатор, серый

Артикул: CH-049-735
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Комплект Chelsea - мебель для отдыха и созерцания. Хорошо наполнит Ваш любимый уголок в загородном доме или на террасе. Комплектуется 2-х или 3-х местной софой, 2-мя креслами и кофейным столиком. Ортопедическая форма каркаса - залог удобства и комфорта. Экоротанг неприхотлив в использовании: легко моется, устойчив к перепадам температур, не боится влаги.

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Основные характеристики

  • Вес71.1 кг
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасасталь
  • Материал столешницыстекло
  • Цветсерый

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