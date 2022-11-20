Характеристики товара
Описание
Комплект плетеной мебели из искусственного ротанга на 5 персон для отдыха.Не боится влаги, прямых солнечных лучей, мороза. Подушки в комплекте.Не требует особого ухода. Легко моется. Рекомендованная температура эксплуатации -16/+50.Комплект : стол, 2 кресла с подушками, софа 3-х местная с подушкой.
Габариты: Стол 170*90*75 / Софа 180*86*100 / Кресло 67*86*100
Вес: 117 кг
Основные характеристики
- Вес117.7 кг
- Материалискусственный ротанг
- Материал каркасасталь
- Материал столешницыстекло
- Цветсерый