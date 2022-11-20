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Комплект VT-113 из 2 столиков - фото 1Комплект VT-113 из 2 столиков - фото 2

Комплект VT-113 из 2 столиков

14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота500 мм
  • Ширина480 мм
  • Длина600 мм
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Вес упаковки5.80 кг
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