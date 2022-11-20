Удобно, быстро, выгодно
Зачастую при дизайнерском оформлении того или иного типа помещения остро встает вопрос наиболее рациональной его организации. Ведь бывает, что в огромной комнате нет атмосферы уюта, а в маленькой очень тесно. В этих случаях на помощь приходят такие незаменимые элементы дизайна как декоративные перегородки для помещения, которые позволяют делить пространство на зоны, делая его не только наиболее комфортным, интересным, необычным, но и в некоторых случаях даже визуально расширяющим его границы.
Разные по форме, виду и стилю декоративные стойки и перегородки подойдут к различным типам помещений, будь то офис, ресторан, торговый центр или обычная квартира. Благодаря безупречно исполненным деталям декоративные стойки внесут в любой интерьер красоту и уют
Размер кашпо: 10X10X10
Ширма Valery
Декоративная ширма Shi Style
Ширма-перегородка Delica
Ширма серии Витраж
Комод с ящиками Balakis
Комод Larappa
Комод Тринити с двумя секциями
Комод BeFree BP-8025
Комод Montana LA-2651
Комод Гурк
Комод Бруньера
Сет Туя Бокаро 170 3 предмета кашпо Dekollete Ротанг BR109
Стол фитомодуль самшит Холо
Композиция Суккулент Салоба кашпо Dekollete Камень
Осока Дали Q кашпо Dekollete 19
Кашпо №1
Лофт перегородка №1
Декоративная перегородка-кашпо ART с окошками
Перегородка-кашпо Concept